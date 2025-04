STRATEC SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2024 und Ausblick auf 2025

Die STRATEC SE, ein Unternehmen aus der Diagnostikbranche mit Sitz in Birkenfeld, hat am 23. April 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und gleichzeitig einen Ausblick für 2025 gegeben. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2024 sowie die Hauptversammlung wurden erneut verschoben, was auf Änderungen in der Bilanzierungsmethodik zurückzuführen ist. Diese Anpassungen betreffen insbesondere die Umsatzrealisierung und die Aktivierung immaterieller Vermögenswerte im Rahmen von Entwicklungskooperationen.

Das Unternehmen hat eine Anpassung nach IAS 8 vorgenommen, die keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umsatz- und Vorsteuerergebniskennzahlen für 2024 erwarten lässt. Die adjustierte EBIT-Marge für 2024 wird voraussichtlich um 0,2 Prozentpunkte steigen. Für das Jahr 2023 hingegen sind signifikante positive Effekte und rückwirkende Anpassungen der Umsatz- und Ergebniskennzahlen zu erwarten, was bedeutet, dass die gesetzten Ziele erreicht oder übertroffen wurden.