STEICO SE: Positive Quartalszahlen trotz Baukrise – Aktie kaufen!

Die STEICO SE hat am 22. April 2025 ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die eine positive Entwicklung trotz der anhaltend schwachen Baukonjunktur zeigen. Der Umsatz stieg um 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr auf 101,8 Millionen Euro, was auf die relative Stärke des Holzbaus, eine steigende Sanierungstätigkeit und eine zunehmende Marktdurchdringung in attraktiven Wachstumsmärkten zurückzuführen ist. Die Gesamtleistung betrug 97,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 4,7 % entspricht.

Das EBIT belief sich auf 8,9 Millionen Euro, was einen Rückgang von 17,6 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieser Rückgang ist teilweise auf geringere Erträge aus Währungssicherungen und höhere Abschreibungen aufgrund der teilweisen Inbetriebnahme des neuen Werks in Gromadka zurückzuführen. Bereinigt um diese Effekte konnte jedoch eine signifikante Verbesserung der operativen Profitabilität erzielt werden, mit einem operativen Ergebnis von rund 4,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 61,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.