Continental trennt sich: Aumovio wird neue Kraft im Automobilmarkt!

Continental hat auf der Auto Shanghai den neuen Namen seiner künftig eigenständigen Autozuliefersparte bekannt gegeben: Aumovio. Philipp von Hirschheydt, Vorstandsmitglied und Automotive-Chef des Unternehmens, betonte, dass die Abspaltung von Continental dem neuen Unternehmen mehr Gestaltungskraft und Geschwindigkeit verleihen werde. Die Hauptversammlung von Continental wird am 25. April 2025 über die Abspaltung entscheiden, und die Börsennotierung von Aumovio an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für September 2025 geplant.

Aumovio wird sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Elektronikprodukten sowie modernen Mobilitätslösungen für software-definierte Fahrzeuge konzentrieren. Ein besonderer Fokus liegt auf vernetzter und autonomer Mobilität, um ein breites Kundenspektrum anzusprechen. Von Hirschheydt erklärte, dass das Unternehmen seine Position in Zukunftsfeldern und Wachstumsmärkten der Mobilität weiter ausbauen wolle, insbesondere in China, dem größten Automobilmarkt der Welt. Aumovio plant, vor Ort in China zu produzieren und zu entwickeln, um die lokale Präsenz zu stärken.