H2APEX Group: 35 Millionen Euro für Wasserstoffexpansion gesichert!

Die H2APEX Group SCA hat am 23. April 2025 bedeutende finanzielle Schritte zur Erweiterung ihrer Wasserstoffproduktionskapazitäten bekannt gegeben. Das Unternehmen hat einen Darlehensvertrag über 20 Millionen Euro mit dem Aktionär Active Ownership Fund abgeschlossen, der zu attraktiven Konditionen vergeben wurde. Zusätzlich erhielt H2APEX eine Patronatserklärung eines Investors der Atlan Gruppe über weitere 15 Millionen Euro. Diese Finanzierungsmaßnahmen spiegeln das Vertrauen der Hauptaktionäre in das Wachstum des Wasserstoffmarktes wider und signalisieren langfristige Unterstützung für die Unternehmensstrategie.

Ein Teil der Mittel wird zur Akquisition eines Wasserstoffprojekts des Hamburger Unternehmens HH2E am Standort Lubmin verwendet. Zudem soll die Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Wasserstoffprojekts in Lubmin gefördert werden, das ein Potenzial von bis zu 600 MW Elektrolyseleistung aufweist. H2APEX plant, die Elektrolysekapazität durch die Übernahme des HH2E-Projekts auf bis zu 1.000 MW zu steigern. CEO Peter Rößner betont, dass die Unterstützung der Hauptaktionäre einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Unternehmensstrategie darstellt und das Vertrauen in die Rolle von H2APEX im deutschen Wasserstoffmarkt unterstreicht.