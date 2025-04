Delivery Hero zieht sich aus Thailand zurück: Fokus auf profitablere Märkte!

Delivery Hero SE, die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat am 23. April 2025 bekannt gegeben, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten in Thailand zum 23. Mai 2025 einstellen wird. Diese Entscheidung ist Teil der fortlaufenden Optimierung der Geostrategie des Unternehmens, die bereits durch die Rückzüge aus Ländern wie Dänemark, Ghana, der Slowakei und Slowenien sichtbar wurde. Delivery Hero plant, sich auf Regionen mit höherem Ertragspotenzial in der Asien-Pazifik-Region (APAC) zu konzentrieren. Das regionale Team in Thailand, das Marketing- und Personalservices bereitstellt, wird jedoch weiterhin operativ tätig sein. Das Unternehmen bedankt sich bei seinen Mitarbeitern, Kunden und Partnern in Thailand und bietet Unterstützung während der Übergangsphase an.

Zusätzlich zu dieser Ankündigung hat Delivery Hero am 24. April 2025 die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Der Bruttowarenwert (GMV) stieg um 9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 12,4 Milliarden Euro, während der Gesamtumsatz der Segmente um 22 % auf 3,5 Milliarden Euro zulegte. Diese positiven Entwicklungen spiegeln das starke Umsatzwachstum und die Fortschritte in der Profitabilität wider. CEO Niklas Östberg betonte die beschleunigte Wachstumsdynamik in den meisten Segmenten und die Chancen, die sich aus der Erweiterung des Angebots ergeben.