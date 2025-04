Führungswechsel und Fusion: Helvetia und Baloise starten neue Ära!

Am 22. April 2025 gab die Helvetia Holding AG bekannt, dass Annelis Lüscher Hämmerli, CFO der Helvetia Gruppe, und Bernhard Kaufmann, CRO der Helvetia Gruppe, ihre Rücktritte angekündigt haben. Lüscher Hämmerli wird spätestens Ende April 2026 aus der Konzernleitung ausscheiden, um sich auf neue Mandate außerhalb von Helvetia zu konzentrieren. Seit ihrem Eintritt im Jahr 2020 hat sie das Finanzmanagement der Gruppe erheblich gestärkt und eine solide finanzielle Position aufrechterhalten. Unter ihrer Führung erzielte Helvetia attraktive Dividendenausschüttungen und ein ausgezeichnetes Kreditrating, trotz herausfordernder makroökonomischer Bedingungen. Kaufmann hingegen wird zum 30. September 2025 aus der Konzernleitung ausscheiden, um in die Rückversicherungsbranche zurückzukehren. Er hat das Risikomanagement bei Helvetia weiterentwickelt und als zentrale Funktion etabliert. CEO Fabian Rupprecht würdigte die Beiträge beider Führungskräfte und wünschte ihnen für ihre zukünftigen Rollen alles Gute.

Zusätzlich zu den Personaländerungen kündigte Helvetia eine Fusion mit der Baloise Holding AG an, die zur zweitgrößten Versicherungsgruppe der Schweiz führen wird. Diese Fusion, die als „Merger of Equals“ bezeichnet wird, soll Synergien von rund 350 Millionen CHF pro Jahr generieren und die Marktposition beider Unternehmen erheblich stärken. Mit einem kombinierten Geschäftsvolumen von 20 Milliarden CHF wird die neue Gruppe, die unter dem Namen „Helvetia Baloise Holding AG“ firmieren wird, auch in Europa eine führende Rolle einnehmen. Die Fusion wird als strategischer Schritt angesehen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und den Kundenservice zu verbessern.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen, die am 23. Mai 2025 in außerordentlichen Generalversammlungen darüber abstimmen werden. Die Fusion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 vollzogen, vorbehaltlich der erforderlichen aufsichts- und kartellrechtlichen Genehmigungen. Die beiden Unternehmen haben bereits angekündigt, dass die Patria Genossenschaft, der größte Aktionär von Helvetia, die Fusion unterstützen wird.

Insgesamt stellt die Fusion einen bedeutenden Meilenstein in der Schweizer Versicherungswirtschaft dar und wird die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der beiden Unternehmen sowohl national als auch international verbessern.

Die Helvetia Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 196,6EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.