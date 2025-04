Deutschland vor der Stagnation: BIP-Prognose wird drastisch gesenkt!

Die geschäftsführende Bundesregierung plant, ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr erneut zu senken. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" erwartet die Regierung nun eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP) mit einem Wachstum von 0,0 Prozent. Im Januar war noch ein moderates Plus von 0,3 Prozent prognostiziert worden. Diese Anpassung wird von Regierungskreisen bestätigt und wird am Donnerstag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Rahmen der Frühjahrsprojektion in Berlin vorgestellt.

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ist angespannt, nachdem die Wirtschaft bereits zwei Jahre in Folge in einer Rezession war. Im vergangenen Herbst hatte die Bundesregierung noch ein BIP-Wachstum von 1,1 Prozent für 2023 vorhergesagt. Die gesenkte Prognose reflektiert die anhaltenden Herausforderungen, mit denen die deutsche Wirtschaft konfrontiert ist.