Bilfinger SE: JPMorgan und Morgan Stanley überschreiten 5%-Schwelle!

Laut der Mitteilung hat JPMorgan Asset Management (UK) Limited am 15. April 2025 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt nun 5,09 %, während der Anteil an Instrumenten, die den Stimmrechten zugerechnet werden, 0,02 % beträgt. Dies ergibt einen Gesamtanteil von 5,11 % an den insgesamt 37.606.372 Stimmrechten der Bilfinger SE. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 4,52 % an Stimmrechten und 0,57 % an Instrumenten auswies, zeigt dies eine signifikante Erhöhung.

Am 22. April 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien sowie durch die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte verursacht wurden.

Zusätzlich wurde ein Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben, das im Zeitraum vom 14. bis 17. April 2025 insgesamt 12.545 Aktien umfasst. Der Rückkauf erfolgt über eine beauftragte Bank und soll den Wert der Aktien steigern sowie die Kapitalstruktur des Unternehmens optimieren. Der gewichtete Durchschnittskurs der zurückgekauften Aktien lag zwischen 64,26 EUR und 69,02 EUR.

In einer weiteren Mitteilung wurde bekannt, dass Morgan Stanley ebenfalls am 15. April 2025 die Schwelle von 5 % überschritt, mit einem aktuellen Anteil von 4,87 % an den Stimmrechten. Diese Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen sind für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie auf eine mögliche strategische Neuausrichtung oder eine verstärkte Einflussnahme auf die Unternehmensführung hindeuten könnten.

Die Bilfinger SE, mit Sitz in Mannheim, ist ein international tätiges Unternehmen, das in der Ingenieur- und Dienstleistungsbranche aktiv ist. Die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Stimmrechte und den Aktienrückkauf könnten das Vertrauen der Investoren stärken und die Marktposition des Unternehmens festigen.

Die vollständigen Details zu den Stimmrechtsbeständen und den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 71,60EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.