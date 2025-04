Dr. James Orbinski: Neuer Impuls für Onco-Innovations in der Krebsforschung!

Dr. Orbinski ist derzeit Professor an der University of Toronto und war Gründungsdirektor des Dahdaleh Institute for Global Health Research. Dort konzentrierte er sich auf den Einsatz von Krankheitsmodellen und Künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung von COVID-19 in Afrika sowie auf die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Zudem war er Co-Vorsitzender der MSF-Arbeitsgruppe für vernachlässigte Krankheiten und hat maßgeblich zur Entwicklung von Therapien für diese Krankheiten beigetragen.

Onco-Innovations Ltd. hat die Ernennung von Dr. James Orbinski zum Mitglied seines wissenschaftlichen und klinischen Advisory Boards bekannt gegeben. Dr. Orbinski, ehemaliger International President von Médecins Sans Frontières (MSF) und Friedensnobelpreisträger von 1999, bringt umfangreiche Erfahrungen in der globalen Gesundheit und humanitären Medizin mit. Seine Expertise wird Onco-Innovations dabei unterstützen, die wissenschaftlichen Programme weiterzuentwickeln und die globale Reichweite seiner onkologischen Innovationen auszubauen.

Seine beeindruckende Karriere umfasst auch die Mitbegründung von Dignitas International, einer Organisation, die sich auf die klinische Versorgung von Menschen mit HIV und Tuberkulose im globalen Süden spezialisiert hat. Dr. Orbinski hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Meritorious Service Cross für seine medizinische Arbeit während des Völkermords in Ruanda 1994. Er ist auch Bestsellerautor des Buches „An Imperfect Offering: Humanitarianism in the Twenty-First Century“, das die Herausforderungen der medizinischen Versorgung in Krisengebieten thematisiert.

Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, äußerte sich erfreut über die Ernennung und betonte, dass Dr. Orbinskis Engagement für Gerechtigkeit und transformative Gesundheitslösungen mit der Mission des Unternehmens übereinstimme, bahnbrechende Fortschritte in der Krebsbehandlung zu erzielen.

Onco-Innovations Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat. Es hat sich eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore abzielt. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, innovative Lösungen zur Krebsbekämpfung zu entwickeln und die Heilungschancen für Patienten weltweit zu verbessern. In einer Zeit, in der der Biotech-Sektor durch die COVID-19-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat, zeigt Onco-Innovations vielversprechende Fortschritte in der Krebsforschung, insbesondere mit ihrem Wirkstoff „A83B4C63“, der vielversprechende Ergebnisse in der Behandlung bestimmter Tumorarten zeigt.

Die Onco-Innovations Limited Registered Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 0,905EUR auf Tradegate (24. April 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.