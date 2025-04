A.H.T. Syngas: Umsatzwachstum trotz EBT-Rückgang – Ausblick 2025!

CEO Gero Ferges betonte, dass AHT trotz Verzögerungen an seinem Wachstum festhält und die internen Strukturen optimiert hat. Durch Standardisierungsmaßnahmen konnten die Projektdurchlaufzeiten um 30 % verkürzt werden, was die Kosten senkt und die Wirtschaftlichkeit erhöht. Die Bilanzsumme der Betriebsstätte in Overath wuchs auf 10,5 Millionen Euro, und die Eigenkapitalquote liegt bei hohen 68,8 Prozent.

A.H.T. Syngas Technology N.V. hat am 23. April 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und einen Ausblick auf 2025 gegeben. Das Unternehmen, das sich auf dezentrale Biomassekraftwerke spezialisiert hat, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 13,0 Millionen Euro, was einem Anstieg von 0,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist auf die Lieferung und Montage von Anlagen für einen japanischen Kunden zurückzuführen. Allerdings sank das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf etwa 50.000 Euro, verglichen mit rund 1,0 Millionen Euro im Vorjahr. Die Gesamtleistung stieg auf 13,5 Millionen Euro, was einem Plus von 1,9 Millionen Euro entspricht.

Das Unternehmen plant, Ende Juni seinen testierten Konzernabschluss nach niederländischem Rechnungsstandard (DUTCH GAAP) zu veröffentlichen. Dr. Diego Freydl, Commercial Director, wies darauf hin, dass die Überleitung von HGB auf DUTCH GAAP möglicherweise zu Veränderungen in der zeitlichen Verbuchung von Erlösen und Kosten führen könnte.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet AHT einen Umsatzrückgang auf etwa 7,5 Millionen Euro und einen Verlust im sechsstelligen Bereich. Dies ist teilweise auf Verzögerungen bei Projekten in Japan zurückzuführen, die dazu führen, dass die Kapazitäten auf den europäischen Markt umgeleitet werden. AHT hat bereits erfolgreich eine Anlage in Europa in Betrieb genommen, die Erdgas ersetzt und CO2-Emissionen signifikant reduziert.

Das Unternehmen sieht weiteres Wachstum in der Etablierung als Energielieferant und in der Entwicklung von Wasserstoff aus Biomasse. Die langfristigen Projekte in Europa werden jedoch erst nach einiger Zeit Umsatz generieren. AHT plant, ab 2026 wieder Gewinne zu erzielen und den Wachstumskurs fortzusetzen. Ein Teil der Verluste wird durch Darlehen von Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern gedeckt, was deren Vertrauen in das Geschäftsmodell unterstreicht.

