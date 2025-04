Your Family Entertainment AG: Erfolgreiche Wandelanleihe für Wachstum!

Die Your Family Entertainment AG (YFE) hat am 31. März 2025 die Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 3.828.297,50 Euro beschlossen. Diese Anleihe ist in bis zu 1.531.319 Teilschuldverschreibungen unterteilt, die jeweils einen Nennbetrag von 2,50 Euro haben. Das Bezugsangebot für die Anleihe endete am 17. April 2025 und war ein großer Erfolg: Insgesamt wurden etwa 960.521 Wandelteilschuldverschreibungen gezeichnet, was einer Zeichnungsquote von rund 62,7 % entspricht. Der Ausgabepreis pro Teilschuldverschreibung beträgt 2,50 Euro, was zu einem Bruttoemissionserlös von etwa 2,4 Millionen Euro führt.

Zusätzlich zur Anleihe hat die YFE auch eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 herausgegeben. Der Jahresfinanzbericht in deutscher Sprache wird am 30. April 2025 veröffentlicht, während die englische Version am 15. Mai 2025 zur Verfügung stehen wird. Diese Berichte sind für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens geben.

Die Your Family Entertainment AG, mit Sitz in München, ist im regulierten Markt in Frankfurt gelistet und auch im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart aktiv. Das Unternehmen ist bekannt für seine Programme und Inhalte, die sich an Familien und Kinder richten, und hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Akteur in der Medienlandschaft etabliert.

Insgesamt zeigt die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe, dass das Vertrauen in die YFE und ihre zukünftigen Wachstumspläne stark ist. Die Verwendung der Mittel für strategische Initiativen wird voraussichtlich dazu beitragen, die Marktposition des Unternehmens weiter zu festigen und die Rentabilität zu steigern.

Die Your Family Entertainment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 1,640EUR auf Frankfurt (23. April 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.