BlackRock erhöht Stimmrechte an Hypoport SE: Was Anleger wissen müssen!

Am 23. April 2025 veröffentlichte die Hypoport SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die Informationen über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens enthält. Der Emittent, Hypoport SE, hat seinen Sitz in Berlin und ist unter der ISIN DE0005493365 gelistet. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Stimmrechten durch BlackRock, Inc., einem bedeutenden institutionellen Investor mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA.

Am 17. April 2025 überschritt BlackRock die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an Hypoport SE. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von BlackRock beträgt nun 4,67 %, bestehend aus 2,97 % direkten Stimmrechten und 1,70 % aus Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der BlackRock 4,75 % der Stimmrechte hielt, ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.