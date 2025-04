UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 272 auf 256 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien eine Mischung aus Positivem und Negativem, schrieb Analystin Susy Tibaldi in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Geschäftstrend im April sei laut dem Optikkonzern bisher recht robust. Tibaldi sieht aber ihre Hauptsorgen für die Anlagestory bestätigt: Abschwächung in Nordamerika, Zollrisiken und Währungsbelastungen. Sie kappte ihre Prognosen und setzt einen niedrigeren Bewertungsmaßstab an./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 00:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 00:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 256,9EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.



