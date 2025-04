Gold durch Gewinnmitnahmen belastet

Kurzfristig dürfte sich nach technischer Auswertung die Talfahrt beim Gold-Future fortsetzen, auf Sicht der nächsten Stunden auf 3.225 US-Dollar und darunter auf den etwas größeren Unterstützungsbereich sowie das 200 % Fibonacci-Retracement um 3.124 US-Dollar. Dort verläuft auch der ehemalige Aufwärtstrend und wirkt ebenfalls stabilisierend auf die Notierungen. Im Idealfall geht es in drei geregelten Wellen auf dieses Niveau talwärts. Bei weiterer Abgabebereitschaft unter den 50-Tage-Durchschnitt von 3.055 US-Dollar müsste der Bereich um 2.956 US-Dollar als Support einspringen, wo spätestens eine Stabilisierung einsetzen sollte und als Einstiegspunkt in Long-Positionen vorgemerkt werden kann. Auf der Oberseite werden die Chancen auf eine unmittelbare Rallyefortsetzung als gering erachtet, zumal der Gold-Future alle vor Monaten definierten Kursziele auf der Oberseite abgearbeitet hat.

Fazit

In Anbetracht einer fehlenden 123-Konsolidierung, könnte ein Short-Investment mit einem Ziel bei 3.124 US-Dollar auf Gold in Erwägung gezogen und an einer weiterer Verkaufswelle entsprechend partizipiert werden. Hierzu könnte beispielshalber das mit einem Hebel von 18,1ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN DY7QLJ zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 90 Prozent eröffnen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 30,59 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Mittwochshoch von 3.386 US-Dollar aber noch nicht unterschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 7,81 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind jedoch nur wenige Tage anzunehmen, weshalb eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes unerlässlich wird.