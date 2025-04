Fraport plant wieder Dividende auszuschütten

Nach dem coronabedingten Einbruch der Passagierzahlen befindet sich Fraport wieder auf Erholungskurs, wovon natürlich auch der Flughafenbetreiber Fraport zuletzt deutlich profitieren konnte. Als Bremsschuh erweisen sich derzeit aber noch die hohen Abgaben und Gebühren, welche aber unter der neuen Bundesregierung sinken könnten und dadurch der Aktie weiteren Auftrieb verleihen dürften. Daher stellt der Finanzvorstand unter günstigen Umständen bereits für 2025 eine Gewinnausschüttung in Aussicht, die dann aber bei unter 40 Prozent des Nettoergebnisses liegen soll.

Aus technischer Sicht kann eine längere Aufwärtsbewegung in der Fraport-Aktie jedoch erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von 60,00 Euro abgeleitet und Ziele dann auf mittelfristiger Basis bei 64,60 und darüber 68,40 Euro ausgerufen werden. Bei entsprechender Aufwärtsdynamik wäre sogar im Zuge einer überschießenden Welle ein Anstieg an die Novemberhochs aus 2021 bei 69,90 Euro denkbar. Sollten Bullen jedoch unerwartet den Rückzug antreten und die Aktie in die zuvor ausgebildete bullische Flagge durch einen Kursrutsch unter 56,85 Euro zurückkehren, müsste im Anschluss mit Abschlagsrisiken auf 54,58 und darunter den EMA 50 auf Wochenbasis bei 53,58 Euro zwingend gerechnet werden. An dieser Stelle müsste im Anschluss eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen, vorläufig allerdings halten Käufer die Zügel fest in ihren Händen.