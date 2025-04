Dürr mit potenziellem Doppelboden

Sollte die Bundesregierung tatsächlich das kürzlich frisch aufgenommene Geld mit Bedacht ausgeben, könnte der Spezialanlagenbauer Dürr von den Auftragseingängen profitieren, die Aktie entsprechend ihren zarten Boden um 17,60 Euro weiter ausbauen und zunächst in den Bereich von 21,15 Euro anspringen. Aber erst über dem Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts von 22,25 Euro werden weitere Kursgewinne an den 200-Wochen-Durchschnitt und das Märzhoch bei 26,70 Euro sehr wahrscheinlich und würden sich für ein erstes vorsichtiges Investment anbieten. Eine längere Rallye würde aber erst über diesem Niveau starten und mittelfristig Gewinne in den Bereich um 29,90 Euro ermöglichen. Auf der Unterseite dürfte ein Bruch des Doppelbodens schwerwiegende Konsequenzen für das Wertpapier mit Abschlagsrisiken zurück auf 15,72 Euro haben.

Trading-Strategie: