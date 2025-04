Hauptversammlung der Angst: Aktionäre rechnen mit Bayer-Chef ab!

Vor der Hauptversammlung am Freitag wächst der Druck auf Bayer-Chef Bill Anderson. Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt ist von der erhofften Wende beim angeschlagenen Agrar- und Pharmakonzern wenig zu spüren – und die Kritik wird lauter. "Die Bilanz Ihrer Amtszeit sieht verheerend aus", urteilt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, in seiner vorab veröffentlichten Rede. Bayer sei "nur noch ein Schatten seiner selbst". Eine klare Lösung für die durch die Glyphosat-Klagewelle in den USA ausgelöste Krise habe Anderson bislang nicht vorgelegt.

Trotz der scharfen Worte wollen sowohl Deka als auch Union Investment dem Vorstand die Entlastung erteilen – allerdings unter Auflagen. "Wir verbinden mit der Entlastung die Forderung, dass Sie, Herr Anderson, in Ihrem dritten Jahr endlich Wert für die Aktionäre generieren. Wenn Sie weiterhin auf der Stelle treten, werden wir bei der nächsten Hauptversammlung grundsätzlichere Fragen stellen müssen", so Speich. Auch die einflussreichen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis empfehlen die Entlastung – ebenso wie die Zustimmung zur geplanten Kapitalerhöhung.