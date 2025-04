IBM übertrifft Erwartungen – aber DOGE & Trump drücken aufs Geschäft

Vor allem die vom sogenannten Department of Government Efficiency (DOGE) eingeleiteten Sparmaßnahmen setzten dem Beratungssegment zu. "Etwa 15 Verträge mit der US-Regierung wurden gekündigt oder ausgesetzt", sagte CFO James Kavanaugh. Das betreffe rund 100 Millionen US-Dollar an erwarteten Zahlungen. Der Anteil des US-Regierungsgeschäfts am Gesamtumsatz liege jedoch bei unter fünf Prozent.

Tipp aus der Redaktion Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Rasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

Besonders betroffen sei das Beratungsgeschäft, dessen Umsatz im Quartal um zwei Prozent sank. Der Bereich sei "anfälliger für diskretionäre Kürzungen und DOGE-bezogene Initiativen", so Krishna. Analysten von Bloomberg Intelligence erwarten für 2025 einen weiteren Umsatzrückgang in diesem Segment. Software hingegen bleibt IBMs Wachstumstreiber: Der Bereich legte um sieben Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar zu.

Trotz geopolitischer Risiken hält IBM an seiner Jahresprognose fest. Für das zweite Quartal erwartet der Konzern Umsätze zwischen 16,4 und 16,75 Milliarden US-Dollar – über den Markterwartungen. Das Ziel für das Gesamtjahr bleibt ein Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent (währungsbereinigt) sowie ein freier Cashflow von 13,5 Milliarden US-Dollar.

"Wir bleiben optimistisch hinsichtlich der langfristigen Wachstumschancen für Technologie und die Weltwirtschaft", sagte Krishna. Gleichzeitig warnte er jedoch vor möglichen Reputationsrisiken durch die protektionistische Linie der US-Regierung: "Wenn sich die Wahrnehmung durchsetzt, dass amerikanische Unternehmen nur machen, was für das Land Amerika gut ist, wird das ein Problem auslösen." Noch seien im Geschäft keine konkreten Auswirkungen spürbar, ergänzte er.

IBMs Kursentwicklung spiegelt diese Balance zwischen operativer Stärke und makropolitischen Unsicherheiten wider: plus zwölf Prozent seit Jahresbeginn, während der S&P 500 um fast neun Prozent gefallen ist. Doch wie lange bleibt Big Blue noch immun gegen politische Verwerfungen?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,97 % und einem Kurs von 201,5EUR auf Tradegate (24. April 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.