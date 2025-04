Eni will mit Einsparungen Folgen des Ölpreisrutsches auffangen

vonHS schrieb 30.12.24, 12:26

100.000.000 €. So viel hat der Ölkonzern Eni laut der Financial Times für den hauseigenen Supercomputer gezahlt. Der steht in einem kleinen italienischen Dorf mit einem bisschen über 1.000 Einwohnern und soll Eni dabei helfen, Öl- und Gasquellen zu finden. Die meisten anderen Ölkonzerne nutzen dafür Cloud-Anbieter. Eni baut seine Supercomputer aber noch selbst und hat aktuell den fünftschnellsten der Welt. Jetzt hat das italienische Energieunternehmen Eni einen der leistungsstärksten Supercomputer der Welt vorgestellt, um seine Technologie zur Entdeckung von Öl und Gas zu erweitern:



https://ogv.energy/news-item/eni-presses-supercomputer-power-button-in-bid-to-speed-up-oil-and-gas-finds/



Eni hat mit seinem Supercomputer HPC6, der mit einer Rechenleistung voon 477 Petafops pro Sekunde der schnellste außerhalb der USA ist, meines Erachtens einige Chancen im Vergleich zu anderen Energieunternehmen. Eni kann seine eigenen Algorithmen und Technologien für maßgeschneiderte Optimierungen und Kontrolle über die Prozesse entwicklen.



Damit könnte Eni Ölreserven in geologischen Schichten entdecken, die zuvor unsichtbar schienen und zudem eine Schlüsselrolle in der Forschung an sauberer Energie einnehmen. Mit digitalen Zwillinge von Öl- und Gasfeldern könnte der Supercomputer Bohrlöcher simulieren oder neue Materialien erforschen, was für Eni einen Wettbewerbsvorteil brächte und es dem Unternehmen ermöglicht, innovative Lösungen für die Energiezukunft zu entwickeln.



Klar, gibt es viele Risiken (z.B. Geopolitik, Investitionen, Nachhaltigkeit, Ölpreis, Regulatorik, Umwelt oder Wettbewerb) zu bedenken, wenn man in Eni investieren möchte, aber Bilanz und Dividenden (ok, halt italienische Quellensteuer) sind stark.