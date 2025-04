Ernüchternde Signale im Zollstreit bremsen etwas

Die Märkte reagierten damit auf ernüchternde Signale im Zollstreit. US-Präsident Donald Trump machte China seinem Finanzminister Scott Bessent zufolge nun doch kein einseitiges Angebot. Es gebe keinen einseitigen Vorschlag des Präsidenten zur Deeskalation, sagte Bessent mehreren US-Medien zufolge nach einem Auftritt in der US-Hauptstadt Washington.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Damit kam die jüngste Erholung etwas ins Stocken.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt ergänzte später: "Ich möchte klarstellen: Es wird keine einseitige Senkung der Zölle gegen China geben." Der Präsident habe erklärt, dass China mit den USA einen Deal machen müsse, und dann werde er über die Höhe der Zölle für chinesische Produkte entscheiden. Wichtig sei aber, dass Peking die Zölle und andere Barrieren reduzieren müsse. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass das Weiße Haus eine Senkung der hohen Zölle auf Waren auf China erwäge.

"Das Rätselraten über den weiteren Verlauf der Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China geht weiter", merkte Marktexperte Andreas Lipkow dazu an. Insbesondere die Wahrscheinlichkeit eine sich lang hinziehenden Verhandlungsprozesses liege Investoren teils schwer im Magen.

Das lastete etwas auf den chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zuletzt 1,2 Prozent auf 21.897,71 Punkte, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien kaum verändert tendierte.

Etwas besser sah es in Japan aus. "Die japanische Delegation scheint etwas weiter zu sein und Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA zu machen", so Lipkow. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei-Index zog um 0,49 Prozent auf 35.039,15 Punkte an.

Australische Aktien lagen ebenfalls im Plus. Der Leitindex S&P/ASX 200 stieg um 0,6 Prozent auf 7.968,20 Punkte./mf/mis