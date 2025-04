Behörde in Niedersachsen erteilt weitere Genehmigung für Lithium-Suche

Die Ablehnung bedeutet, das der Übernahmeversuch beendet ist. Weil sie vom Land Niedersachsen, von den Arbeitnehmern und jetzt auch vom Vorstand nicht unterstützt wird. Rein theoretisch wäre es möglich, das das Bieterkonsortium ohne Zustimmung dieser 3 Parteien an der Übernahme festhält und dann eben ohne deren Zustimmung weitere Aktien am Markt aufkauft. Allerdings ist GP ein Niedersachsenpatriot und auch von öffentlichen Aufträgen abhängig. Daher ist es auszuschließen, das dies erfolgt. Theoretisch könnte die Rethmann Gruppe allein als neuer Aktionär einsteigen. Aber ohne die Stimmenanteile von GP ist es aussichtslos auf eine relevante Aktienanzahl zu kommen. Und außerdem ist auch die Rethmann Gruppe auf öffentliche oder staatlich erzeugte Aufträge angewiesen.Und wenn sich der Aktienkurs der Salzgitter AG weiter deutlich nach oben bewegt, dann ist GP auch nicht mehr im Minus und vielleicht auch so froh.Es gab ja Berichte, das die Beteiligung der Salzgitter AG an der Aurubis AG ein wichtiger Aspekt (für Rethmann) war. Bei der Aurubis AG sind die Beteiligungsverhältnisse wesentlich unfragmentierter - es gibt da praktisch nur die 29,9 % der Salzgitter Mannesmann GmbH, danach den Handelsbestand von Rossmann, Silchester US/UK mit aktuell 8,x % und dann ist man schon unter 3 %.Aktionärsstruktur der Aurubis AG: https://www.aurubis.com/investor-relations/aurubis-aktie/ken… Aus meiner Sicht wäre die logische Konsequenz, das Rethmann nun den Direkteinstieg bei der Aurubis AG versucht. Irgendwo müssen die mit den Millionen ja hin, die sie jedes Jahr mit ihrer fast marktdominanten Stellung in ihren angestammten Segmenten der Abfallwirtschaft verdienen. Wachstum in diesem Bereich in Deutschland soll wesentlich nicht mehr möglich sein.