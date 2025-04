Nano One kündigt die Jahreshauptversammlung 2025 an

24. April 2025, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für Prozesstechnologie, das sich auf Kathodenaktivmaterial für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert, möchte den Aktionären mitteilen, dass die Jahreshauptversammlung der Aktionäre („HV“) am Freitag, den 23. Mai 2025 um 9:00 Uhr Pacific Time (18:00 Uhr MEZ) stattfinden wird.

Die Unterlagen für die HV wurden in der Woche vom 14. April 2025 an die eingetragenen Aktionäre versandt und können auch auf der Website unter https://nanoone.ca/investors/agm/ und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Die Stimmabgabe der Aktionäre endet um 9:00 Uhr Pacific Time (18:00 Uhr MEZ) am 21. Mai 2025. Um durch einen Stimmrechtsvertreter abzustimmen („Vote by Proxy“), folgen Sie bitte den Anweisungen, die in den Unterlagen zur Hauptversammlung enthalten sind.

Aktionäre, die an der HV teilnehmen möchten, können sich in die Versammlung einwählen. Das Unternehmen wird direkt im Anschluss an die HV auch eine Unternehmenspräsentation sowie Frage- und Antwort-Runde ausrichten und hat ein Zoom-Meeting hinzugefügt, um sowohl die HV als auch die Fragen und Antworten zu erleichtern.

Zoom-Call 23. Mai 2025 um 9:00 Uhr Pacific Time (18:00 Uhr MEZ):

Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Versammlung ein.

Zoom-Link:

https://zoom.us/j/94157369515?pwd=H6y4dG2AGhBKCfzVfvMA3yJ6o2K9v2.1

Webinar-ID: 941 5736 9515

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte „One-Pot“-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.