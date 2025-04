Zendure feiert den Earth Day 2025 mit einem Engagement für nachhaltige Energielösungen

DÜSSELDORF, Deutschland, 24. April 2025 /PRNewswire/ -- Am Earth Day 2025 bekräftigt Zendure, ein führender Innovator im Bereich der Solarenergietechnologie, sein Engagement für Nachhaltigkeit mit bahnbrechenden Energiespeicherlösungen, mit denen Hausbesitzer ihren CO2-Fußabdruck verringern und eine größere Energieunabhängigkeit durch Solarenergie erreichen.

Der Earth Day wird jedes Jahr am 22. April begangen und unterstreicht die weltweite Bedeutung des Umweltschutzes und nachhaltiger Praktiken. Das Thema des Jahres 2025, „UNSERE KRAFT, UNSER PLANET" steht im Einklang mit der Mission von Zendure, Haushalten auf der ganzen Welt zuverlässige und bezahlbare Lösungen für saubere Energie anzubieten und modernste Energietechnologie für alle zugänglich zu machen.

Die Produktpalette von Zendure umfasst Balkonkraftwerke und Energiespeichersysteme wie SolarFlow 2400 AC, SolarFlow 800 Pro, SolarFlow 800 und Hyper 2000, das das ZENKI Home Energy Management System zur Optimierung des Energieverbrauchs beinhaltet, wodurch die Energiekosten um bis zu 42 % gesenkt und die CO₂-Emissionen reduziert werden. Diese Lösungen speichern überschüssige Solarenergie, um die Netzabhängigkeit und die Umweltbelastung zu verringern. Sie sind auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit ausgelegt und minimieren so den ökologischen Fußabdruck.

Zendure setzt sich weltweit für Nachhaltigkeit ein. Als offizieller Partner des UNESCO-Weltingenieurtags für nachhaltige Entwicklung 2025 entwickelt das Unternehmen weiterhin nachhaltige Energieinnovationen, um langfristige positive Veränderungen zu bewirken. Durch die Partnerschaft mit Ganfeng Lithium wird das Recycling von Lithiumbatterien verbessert und die Umweltbelastung verringert.

„Jeder Earth Day erinnert uns daran, dass die Entscheidungen von Einzelpersonen, Unternehmen und Gemeinschaften unsere Welt prägen", sagt Bryan Liu, Geschäftsführer von Zendure. „Kleine, bewusste Veränderungen, wie die Einführung der Solarenergie, können einen tiefgreifenden Wandel bewirken. Wir haben uns verpflichtet, erschwingliche, intelligente Energielösungen anzubieten, die die Effizienz steigern, die Emissionen reduzieren und unseren Planeten schützen. Als offizieller Partner des UNESCO World Engineering Day for Sustainable Development 2025 laden wir alle ein, sich mit uns auf den Weg in eine grünere Zukunft zu machen."

Zur Feier des Earth Day bietet Zendure spezielle Rabatte auf seiner offiziellen Website und auf Amazon an:

SolarFlow 800 Pro + Zendure Smart Meter 3CT: 829 €

Hyper 2000 + AB1000S-Akku: 499 €

SolarFlow 800 + 2×430W Solarmodule: 299 €

SolarFlow 2400 AC+Zendure Smart Meter 3CT+AB3000X Batterie: 1.297 €

Informationen zu Zendure Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein führender Innovator im Bereich der Solarenergie-Technologie mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China, Japan und Deutschland. Die Mission von Zendure ist es, durch die Weiterentwicklung der neuesten Energietechnologie zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte bereitzustellen. Das revolutionäre Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow wandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und belastbare Energiequelle für den Alltag um.

Kontakt:

Chris Patrick

chris.qiu@zendure.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2672089/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2440958/5284448/Zendure_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-feiert-den-earth-day-2025-mit-einem-engagement-fur-nachhaltige-energielosungen-302436792.html