UBS senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 256 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 272 auf 256 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien eine Mischung aus Positivem und Negativem, schrieb Analystin Susy Tibaldi in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Geschäftstrend im April sei laut dem Optikkonzern bisher recht robust. Tibaldi sieht aber ihre Hauptsorgen für die Anlagestory bestätigt: Abschwächung in Nordamerika, Zollrisiken und Währungsbelastungen. Sie kappte ihre Prognosen und setzt einen niedrigeren Bewertungsmaßstab an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 00:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 00:19 / GMT