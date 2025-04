Aktien Frankfurt Eröffnung Leichte Verluste nach Kurssprung am Vortag Nach dem Kurssprung zur Wochenmitte ist dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ein Stück weit die Luft ausgegangen. Der Leitindex Dax fiel um 0,4 Prozent auf 21.870 Punkte, nachdem er am Mittwoch auf seiner Erholung noch einmal Gas gegeben und …