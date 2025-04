Ölpreise legen nach Verlusten wieder etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag leicht von den deutlichen Verlusten vom Vortag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 66,61 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung legte um 53 Cent auf 62,80 Dollar zu.

Am Vortag war der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee noch um mehr als zwei Dollar je Barrel gefallen, nachdem Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China einen Dämpfer erhalten hatten.