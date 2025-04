Gucci-Mutter Kering auf Talfahrt – Verkäufe brechen dramatisch ein

Nach den jüngsten Zahlen sank der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro und lag damit deutlich unter den von LSEG-Analysten erwarteten 4,01 Milliarden Euro, so CNBC. Besonders hart traf es das Aushängeschild Gucci, dessen Umsatz um satte 25 Prozent einbrach. Die Marke steht für fast die Hälfte des Konzernumsatzes und befindet sich derzeit in einer schwierigen Umbruchphase.

Regional betrachtet war der Einbruch in Asien mit minus 25 Prozent am stärksten. Auch in Europa und Nordamerika schrumpfte das Geschäft um jeweils 13 Prozent. Kering-Chef François-Henri Pinault sprach von einem "schwierigen Start ins Jahr" und warnte vor weiterem wirtschaftlichen Gegenwind. Dennoch gab er sich kämpferisch: Man arbeite konzentriert an der Umsetzung der Strategie und wolle gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Der jüngste Lichtblick – die Ernennung von Demna Gvasalia zum neuen Kreativdirektor bei Gucci – hat an der Börse eher für Verunsicherung gesorgt. Die Anleger erinnern sich noch gut an die Kontroverse um eine Werbekampagne von Balenciaga für das Jahr 2022, die unter seiner kreativen Leitung entstanden war.

Die gesamte Luxusbranche steht unter Druck. Hohe Inflation, wirtschaftliche Unsicherheit und ein schwaches Konsumklima belasten die Branche. Analysten warnen, dass auch Luxusmarken nicht immun gegen die Abkühlung der Weltwirtschaft sind. Besonders angeschlagene Marken wie Kering könnten Schwierigkeiten haben, steigende Kosten über Preiserhöhungen weiterzugeben – im Gegensatz zu Konkurrenten wie LVMH.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion