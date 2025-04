Delivery Hero - Aktie im Rampenlicht - 24.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Delivery Hero mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,59 % hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,85 % geändert.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit weiterem Wachstum ins neue Jahr gestartet. Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) legte im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro zu, wie das im …

Delivery Hero SE, die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat am 23. April 2025 bekannt gegeben, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten in Thailand zum 23. Mai 2025 einstellen wird. Diese Entscheidung ist Teil der fortlaufenden Optimierung der …

