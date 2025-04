Dax startet vor Ifo-Daten schwächer

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag schwächer in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.805 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Adidas und Vonovia, am Ende Brenntag, Daimler Truck und SAP.



Die Anleger warteten am Vormittag unter anderem auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für April, der als wichtigster Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gilt.





