Willkommen bei Hydrogen Arabia - Die Zukunft der sauberen Energie

Bis 2030 strebt Saudi-Arabien an, 50 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen und sich damit als weltweit führendes Land in der Revolution der sauberen Energien zu positionieren. Mit über 1 Billion saudischen Rial (ca. 270 Mrd. USD), die für den Energiesektor vorgesehen sind, darunter 235 Mrd. USD für erneuerbare Energien, tätigt das Königreich beispiellose Investitionen, um seine Kapazitäten im Bereich erneuerbare Energien auszubauen, seine Infrastruktur zu modernisieren und die Wasserstoffproduktion und -exportkapazitäten zu beschleunigen.

Wasserstoff: Der Eckpfeiler von Saudi-Arabiens Strategie für saubere Energie

„Hydrogen Arabia" wird die zentrale Rolle von Wasserstoff in dieser ehrgeizigen Strategie für saubere Energie hervorheben und die bemerkenswerten Fortschritte präsentieren, die bereits bei der Entwicklung innovativer Wasserstoffprojekte und -lösungen im gesamten Nahen Osten erzielt wurden. Ein solches Projekt ist das NEOM-Projekt in Saudi-Arabien, das den weltweit größten grünen Wasserstoffproduktionsstandort beherbergt und die Führungsrolle Saudi-Arabiens in der Wasserstoffwirtschaft unterstreicht.

Die Veranstaltung wird auch neue Synergien zwischen dem vielversprechenden Wasserstoffsektor und dem Flaggschiff-Rahmenwerk des Königreichs für eine zirkuläre Kohlenstoffwirtschaft (CCE) schaffen. Die CCE wurde von Saudi-Arabien während seiner G20-Präsidentschaft im Jahr 2020 ins Leben gerufen und erleichtert nicht nur ein umfassendes Emissionsmanagement zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels, sondern fördert auch neue Lösungen, die Energiesysteme sauberer und stabiler machen.