Katrin Hammerich verlässt den Vorstand der ÖKOWORLD AG

Die Juristin, die im Frühjahr 2011 als Chief Legal Officer von der Drillisch AG zur ÖKOWORLD stieß, hat 14 Jahre engagiert das Wachstum der ÖKOWORLD-Gruppe begleitet und die Aktien- und Gesellschaftsstruktur durch Umwandlungs- und Kapitalmaßnahmen mitgestaltet.

Nach dem Ausscheiden des Firmengründers im Sommer 2023 hat Hammerich im Team mit ihren Vorstandskollegen die ÖKOWORLD nach innen und außen hin im Change Prozess weiterentwickelt. Ihr wesentlicher Fokus lag hierbei auf der personellen Stärkung zur Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung von Fachbereichen im Sinne der Unternehmensziele. Außerdem initiierte Hammerich einen neuen Umgang der ÖKOWORLD mit Investoren. So machte sie ÖKOWORLD auf einigen renommierten Investorenkonferenzen sichtbar.

"Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Katrin Hammerich", erklärt Dr. Hermann Falk, Aufsichtsratsvorsitzender der ÖKOWORLD AG. "Frau Hammerich hat maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Im Namen des Aufsichtsrates danke ich ihr sehr für ihr Engagement und die Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünsche ich ihr alles Gute".

Über die ÖKOWORLD-Gruppe

ÖKOWORLD ist der Pionier des nachhaltigen Investierens in Deutschland. Die ÖKOWORLD-Investmentfonds lenken die Gelder ihrer Anleger ausschließlich in konsequent nachhaltige Unternehmen. Die Investitionsziele werden vom hausinternen Nachhaltigkeits-Research sowie unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, ökologische Kriterien sowie Sozialverträglichkeit geprüft. Die ÖKOWORLD-Gruppe ist unabhängig von Banken, Versicherungen und Konzernen.

