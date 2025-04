DAX: Buy the dip statt sell the rally

von Sven Weisenhaus

Nach der vorgestrigen Kurserholung, mit der sich zum Beispiel der Nasdaq 100 von seinem Vortages-Tief bereits wieder um bis zu 3,88 % erholt hatte, starteten die Aktienmärkte gestern mit weiteren deutlichen Kursgewinnen in den Tag. Der Nasdaq 100 eröffnete den nächtlichen CFD-Handel um 0 Uhr (MESZ) mit einer großen Aufwärtslücke und legte binnen kürzester Zeit um 2,68 % zu. Durch weitere Kursgewinne im Tagesverlauf ist er binnen nur 3 Handelstagen auf ein Plus von 8,28 % gekommen. Und damit klopft er schon an die wichtige Marke von 19.113,2 Punkten, die ich vorgestern genannt hatte.