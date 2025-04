Texas Instruments liefert: Quartalszahlen wecken neue Hoffnung im Chipsektor

Im Zeitraum bis zum 31. März erzielte Texas Instruments einen Gewinn von 1,23 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um elf Prozent auf 4,07 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich der Bereich Analog, dessen Erlöse um 13 Prozent auf 3,21 Milliarden US-Dollar kletterten. Das Segment Embedded Processing hingegen verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang um ein Prozent auf 647 Millionen US-Dollar. Das übrige Geschäft legte mit einem Plus von 23 Prozent auf 212 Millionen US-Dollar zu.

"Unser Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells, die Qualität unseres Produktportfolios und die Vorteile unserer 300-Millimeter-Produktion", sagte Firmenchef Haviv Ilan in einer Unternehmensmitteilung.

Die Analystenschätzungen konnte Texas Instruments damit klar übertreffen. Der Marktkonsens hatte lediglich mit einem Gewinn von 1,07 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 3,91 Milliarden US-Dollar gerechnet.

"Texas Instruments hat dank einer Erholung im Analogbereich ein starkes Quartal hinter sich", kommentierte Analyst Noah Cox von Noah's Arc Capital Management gegenüber Seeking Alpha.

"Das war notwendig, um dem Markt zu zeigen, dass die Erholung real ist."

Der Ausblick überzeugt

Für das zweite Quartal erwartet das Management einen Gewinn zwischen 1,21 und 1,47 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz zwischen 4,17 und 4,53 Milliarden US-Dollar. Damit liegt Texas Instruments jeweils über den durchschnittlichen Analystenerwartungen – ein weiterer Hinweis darauf, dass der konjunkturelle Gegenwind an Kraft verliert. Anleger honorieren die starken Zahlen. Die Aktie macht einen kleinen Satz nach oben:

Was macht die Konkurrenz?

Im Vergleich dazu erwartet Intel für das erste Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von lediglich 0,01 US-Dollar bei einem Umsatz von 12,32 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Advanced Micro Devices (AMD) und Nvidia haben ihre Ergebnisse für das erste Quartal noch nicht veröffentlicht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion