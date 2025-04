Handelskrieg gegen China: Wann verliert Trump? Der Countdown bis zum K.o.!

Donald Trump hat ein Zeitproblem im Handelskrieg gegen China: Jeder Tag, an dem die extrem hohen Zölle in Kraft bleiben, schwächt nicht nur die amerikanische Wirtschaft, sondern verteuert Waren und sorgt bald für leere Regale in den USA. Denn noch sind die Auswirkungen der Zölle bisher kaum spürbar für die Amerikaner - aber das wird sich ab Anfang Mai ändern! Denn die Schiffe brauchen Wochen von China bis zu einem US-Hafen - und selbst wenn heute sofort alle Zölle aufgebhoben würden, wird es in einigen Wochen zu Lieferengpässen in den USA kommen. Damit steigt der Druck auf Trump, der dann irgendwie gesichtswahrend zurück rudern muss - vermutlich wird er dann erklären, dass er den Handelskrieg doch gewonnen habe. Entgegen der gestrigen Behauptung von Trump haben aber bisher keinerlei Gespräche in Sachen Zölle stattgefunden zwischen den USA und China - das belegen Aussagen von US-Finanzminister Bessent und des chinesische Außenministers. Trump aber droht weiter mit Zöllen - sieht er nicht ein, dass er keine Chance hat? Oder blufft er?