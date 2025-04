ROUNDUP WDH/Ifo-Geschäftsklima steigt trotz US-Zollpolitik Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz der Unsicherheit wegen der US-Zollpolitik leicht verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im April um 0,2 Punkte auf 86,9 Punkte, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. …