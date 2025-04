CEOTRONICS AG (von BankM AG): Halten

Are you sure?Wir vergleichen hier ein Unternehmen (Invisio), dass laut 2026er Analysten-Consensus eine 26% EBIT-Marge schafft mit CeoTronics, die nur halb so viel an operativer Marge erzielen soll (13%). Die 2026er forward multiples von Invisio sind entprechend deutlich höher (KR 380.00: 28x EV/EBIT, 37x PE) gegenüber einer CeoTronics (EUR 14.00: 18x EV/EBIT, 23x PE). Wenn man doppelt so hohe Margen in einem Umsatzmodell erzielen kann, dass auf der Gewinnung von Ausschreibungen mit der öffentlichen Hand basiert, dann muss Invisio den weitaus tieferen Moat besitzen. Mit ihrem Equipment beliefern sie auch gleich mal eine Reihe von Nato-Staaten: https://invisio.com/who-we-serve/ Wenn wir heute wüssten, dass CeoTronics mittelfristig eine deutlich höhere strukturelle Profitabilität erzielen kann (EBIT-Marge: 20%+), dann bin ich bei Dir, und die Aktie hat von EUR 14 ausgehend nochmal 2-Bagger Potenzial. Kurzfristig sehe ich das Papier erst mal fair bewertet.