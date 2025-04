Delivery Hero sacken ab - Asien-Geschäft belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem wieder eingetrübten Marktumfeld haben die Aktien von Delivery Hero am Donnerstag besonders gelitten. In etwa wie erwartet ausgefallene Geschäftszahlen sowie eine bestätigte Prognose reichten nicht aus, um die Erholungsrally der Papiere des Online-Essenslieferanten seit Anfang April weiter zu befeuern. Erst am Mittwoch hatte der angekündigte Rückzug des Unternehmens aus dem als unattraktiv geltenden Markt in Thailand für weiteren Schwung gesorgt.

Am Donnerstag nun büßten die Papiere von Delivery Hero gut acht Prozent auf 22,87 Euro ein und waren damit das klare Schlusslicht im MDax . Der Index der mittelgroßen Werte verlor knapp ein Prozent.