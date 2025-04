Chiles Kupferbergbau nimmt Fahrt auf

Chile meldet hohe Investitionen in den Bergbau und vielversprechende Explorationserfolge. Damit kann das Land seine Vormachtstellung insbesondere im Kupferbergbau verteidigen.

Aus der Vogelperspektive zeigt sich eine abgelegene, trockene Berglandschaft, die durch eine von Baggern geformte Grube unterbrochen wird. Die Grube durchschneidet die karg-raue Szenerie mit Zeugnissen menschlicher Aktivität: Ein Bohrgerät ragt neben einem Generator samt Unterstand in die Höhe.

Altiplano startet Bohrprogramm bei Santa Beatriz

Der Ort des Geschehens: Santa Beatriz in der Nahe von La Serena in Chile. Hier startet der Kupferproduzent Altiplano Metals (ISIN: CA02156R1082, WKN: A2JNFG) ein zuvor angekündigtes Bohrprogramm. Geplant sind mindestens vier Bohrungen mit durchschnittlich 125 Metern pro Bohrung. „Das Ziel besteht darin, die Erweiterung der mineralisierten Kupfer-Gold-Zone entlang des Streichens und unterhalb der historischen Abbaustätten zu bestätigen“, erläutert Altiplano CEO Alastair McIntyre.

Die Mine Santa Beatriz liegt zwei Straßenkilometer vom bestehenden Betrieb der Kupfer-Gold-Mine Farellon entfernt. Beide Projekte befinden sich in der 1.000 Kilometer langen, nordnordöstlich verlaufenden Atacama-Verwerfungszone innerhalb des kupferreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtels (IOCG) Chiles, der mehrere bedeutende Lagerstätten hervorgebracht hat.

Die Geologen von Altiplano glauben aufgrund ähnlicher Mineraleigenschaften, dass Farellon und Santa Beatriz Teil eines größeren Systems sein könnten – eines Systems mit Potenzial für die Erschließung hochwertiger Kupfer- und Eisenvorkommen mit zusätzlicher Goldmineralisierung.

Altiplano Metals steht exemplarisch für eine größere Entwicklung, die sich in immer mehr Statistiken niederschlägt: Die Kupferexploration in Chile gewinnt deutlich an Tempo, immer wieder berichten Explorationsgesellschaften über vielversprechende Funde.

Chiles Kupferexplorer melden starke Ergebnisse

Hot Chili etwa konnte kurz vor dem Jahreswechsel eine bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckung bestätigen. 4.000 Bohrmeter wurden bei La Verde etwa 30 km südlich des geplanten zentralen Verarbeitungszentrums des Kupfer-Gold-Projekts Costa Fuego in der Küstengebirgskette der Atacama-Region zurückgelegt. Ein Bohrabschnitt von 202 m mit einem Gehalt von 0,6 % Cu und 0, 3 g/t Au in einer Tiefe von 70 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 308 m mit einem Gehalt von 0,5 % Cu und 0,3 g/t Au in einer Tiefe von 46 m lässt auf eine größere Lagerstätte hoffen. Bei La Verde befindet sich eine historische Tagebaumine.

