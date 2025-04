HCLTech verzeichnet ein weiteres Jahr mit branchenführendem Wachstum

New York und Noida, Indien (ots/PRNewswire) - Stärkstes Wachstum unter den

Wettbewerbern im zweiten Jahr in Folge - neue Geschäftsabschlüsse im vierten

Quartal in Höhe von 3 Mrd. USD, wodurch der Gesamtvertragswert im GJ25 auf 9,3

Mrd. USD steigt



nmkkF76uWGCQ%3D&reserved=0) (NSE:HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein führendes

globales Technologieunternehmen, gab heute die Finanzergebnisse für das vierte

Quartal und das Gesamtjahr bis zum 31. März 2025 bekannt.





Mit einem Umsatzwachstum von 4,3 % auf 13,84 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2025setzte das Unternehmen seine robuste Entwicklung fort. Der Auftragseingang bliebstark und diversifiziert, mit einem Gesamtvolumen von 9,3 Mrd. USD an neuenGeschäftsabschlüssen für das Jahr. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert dasUnternehmen ein Umsatzwachstum von 2 bis 5 % (währungsbereinigt) und eineEBIT-Marge von 18 bis 19 %."HCLTech wuchs im zweiten Jahr in Folge am schnellsten unter unserenMitbewerbern, da wir ein weiteres Jahr disziplinierter Umsetzung abgeschlossenhaben. Wir haben unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einemwährungsbereinigten Umsatzwachstum von 4,7 % und einer EBIT-Marge von 18,3 %erfüllt. Das Wachstum von HCLSoftware beschleunigt sich weiter und stieg indiesem Jahr währungsbereinigt um 3,5 %. In diesem Quartal verzeichnete unserDienstleistungsgeschäft ein gesundes Wachstum von 0,7 % gegenüber dem Vorquartalin einem volatilen Marktumfeld. Wir verzeichneten einen sehr starkenAuftragseingang von 3 Mrd. USD, ausgelöst durch unsere KI-Angebote und dieintegrierte GTM-Organisation, die zu Beginn des Geschäftsjahres eingerichtetwurde. Die Stärke unserer Umsetzung sollte uns mittelfristig gute Chanceneröffnen, die aus den globalen Unsicherheiten hervorgehen, da wir mit Umsichtvorgehen", so C Vijayakumar, CEO und Managing Director bei HCLTech.Im GJ25 wuchs der Dienstleistungsumsatz um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr(währungsbereinigt). Der Umsatz mit digitalen Diensten stieg um 8,6 % gegenüberdem Vorjahr (währungsbereinigt) und trägt nun 39 % zum Dienstleistungsumsatzbei. Die jährlichen wiederkehrenden Umsätze von HCLSoftware beliefen sich auf1,03 Mrd. USD - ein währungsbereinigtes Plus von 1,8 %.