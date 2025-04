Evotec-Erholung stockt trotz Erfolgs in Forschungsallianz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec sind am Donnerstag zunächst an ihre charttechnischen Grenzen gestoßen. Erfolge in einer Partnerschaft mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb hatten anfangs noch für ein deutliches Kursplus gesorgt. Nach einem Kursanstieg um etwa die Hälfte binnen nicht einmal drei Wochen nahmen Anleger dann aber erst einmal Gewinne mit. Zuletzt rutsche der Kurs der im MDax notierten Aktie mit 2,2 Prozent ins Minus. Daran änderte auch eine positivere Empfehlung der Deutschen Bank nichts.

In der Spitze wurden am Donnerstag knapp 7,60 Euro für die Aktien gezahlt, was ein Hoch seit Anfang März bedeute. Erstmals in diesem Zeitraum stieg der Kurs damit auch wieder über die 200-Tage-Linie, die bei Anlegern ein sehr beliebter Langfristindikator ist. Die Freude darüber währte aber nur kurz, denn zuletzt lag der Kurs mit gut sieben Euro wieder mit Abstand unter dieser Linie. Im Zuge der zollbedingten Aktienmarkt-Verwerfungen vom 7. April hatten die Evotec-Aktien bei fünf Euro noch an ihrem Tief seit 2016 gestanden.