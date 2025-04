Ertragsverluste und Brandgefahr - Wie ein schwäbisches Startup Solaranlagen sicherer macht (FOTO)

Reutlingen (ots) - Solaranlagen gelten als wartungsarm - doch

Witterungseinflüsse wie Hagel, Blitzschlag, Produktionsfehler oder

Installationsmängel können ihre Effizienz deutlich mindern oder sogar

sicherheitsrelevante Schäden verursachen. Daraus resultieren nicht nur

finanzielle Einbußen, sondern mitunter auch gravierende Folgeschäden, etwa durch

Überhitzung und Brand. Ein zentrales Problem ist aber, dass Aufdachanlagen für

Untersuchungen nur schwer zugänglich sind.



Ein junges Unternehmen aus Reutlingen hat sich diesem Problem angenommen: Die

2023 gegründete Solevi GmbH hat ein innovatives Verfahren zur präzisen

Inspektion von Photovoltaikanlagen entwickelt - auf Basis einer

drohnengestützten Elektrolumineszenz-Analyse (EL). Damit lassen sich selbst

feinste Schäden in Solarmodulen sichtbar machen - also Schäden, die mit bloßem

Auge oder durch thermografische Verfahren oft unentdeckt bleiben. Dank des

Einsatzes von Drohnen ist das Erreichen von schwer zugänglichen Solarmodulen

kein Problem mehr. Egal, ob bei Aufdachanlagen, AgriPV oder BIPV.





Ob zur Inbetriebnahme, bei Ertragseinbruch, im regelmäßigen Wartungseinsatz, zur

Schadensanalyse nach Unwetter oder zum Nachweis gegenüber Herstellern oder

Installateuren - die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Auch bei Verdacht

auf offene Bypass-Dioden, einem derzeit häufig auftretenden Problem, schafft

Solevi schnell Klarheit: Neben EL-Messungen bieten die Reutlinger seit neuestem

den Dioden-Check an. Damit lassen sich defekte Bypass-Dioden in Modulstrings

schnell und effizient identifizieren - sowohl kurzgeschlossene als auch offene

Dioden. Gerade offene Bypass-Dioden sind besonders gefährlich: Sie können mit

herkömmlichen Messverfahren nicht erkannt werden und stellen ein erhebliches

Brandrisiko dar.



Zum Einsatz kommt ein von Solevi selbst entwickeltes System, das hochsensible

Kameratechnik mit moderner Multikoptertechnologie kombiniert. Die Drohnenflüge

finden ausschließlich nachts statt - nur so kann das schwache EL-Signal

störungsfrei erfasst werden. Trotz der technischen Herausforderung durch kurze

Belichtungszeiten ist das Verfahren schnell, mobil und kosteneffizient. Ein

weiterer Vorteil: Die Technologie erlaubt eine zügige Erstellung oder

Überprüfung von Stringplänen - besonders hilfreich bei Altanlagen oder fehlender

Dokumentation.



Mit einer europaweiten Genehmigung für Drohnenflüge auch in Wohn- und

Industriegebieten ist Solevi einer der wenigen Anbieter, die diese Art der

Inspektion auch bei Dachinstallationen durchführen können - bislang ein klar

unterversorgter Bereich. Derzeit arbeitet das Team an einer KI-gestützten

Auswertung, um die Bildanalyse weiter zu beschleunigen und zu standardisieren.



Interessierte treffen die Solevi GmbH auf der Intersolar 2025 in München (7.-9.

Mai, Halle C5, Stand 171H). Dort stellt das Team seine Technologie und aktuelle

Projekte vor.



