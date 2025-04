HCLSoftware bringt HCL AppScan API Security auf den Markt

Noida, Indien (ots/PRNewswire) - Eine umfassende API-Sicherheitslösung, die

Unternehmen dabei hilft, ihre API-Ressourcen effektiv zu verwalten und

gleichzeitig Risiken zu minimieren.



HCLSoftware, ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen,

gab heute die Einführung von HCL AppScan API Security in Partnerschaft mit Salt

Security bekannt. Dieses umfassende API-Sicherheitsprogramm ermöglicht es

Unternehmen, alle ihre API-Ressourcen effektiv zu verwalten und sicherzustellen,

dass sie weiterhin einen geschäftlichen Mehrwert liefern, ohne ein erhöhtes

Risiko einzugehen.





HCL AppScan API Security wurde entwickelt, um blinde Flecken in der Sicherheitmit einer von Experten geschulten, KI-infundierten Erkennungsplattform zubeseitigen, die alle API-Assets findet und inventarisiert,Unternehmens-API-Standards bei Laufzeit und Entwicklung sicherstellt sowie sichnahtlos in die dynamische Analyse integriert, um Schwachstellen zu erkennen undzu beheben.Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) verändern die digitale Landschaft inrasantem Tempo. Mittlerweile entfallen weit über 50 Prozent des gesamtenInternetverkehrs auf APIs. APIs erleichtern die nahtlose Kommunikation zwischenAnwendungen und werden heute zur Steuerung von Cloud-Diensten, mobilenAnwendungen sowie Geräten des Internets der Dinge (IoT) eingesetzt. Doch dieserDatenverkehr hat APIs gleichzeitig zu einem führenden Angriffsvektor gemacht,der von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden kann, und Unternehmen stehen nunvor einer Reihe neuer Sicherheitsherausforderungen."Die wachsende Abhängigkeit von APIs hat dazu geführt, dass robusteAPI-Sicherheit für unsere Kunden zur Chefsache geworden ist. Sie alle wollenihre Sicherheitslage verbessern und ihre digitalen Ökosysteme schützen", sagtRajesh Iyer, Executive Vice President von HCLSoftware.Im Jahr 2023 ist sowohl die Gesamtzahl der API-Angriffe als auch der Prozentsatzder Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit API-Schwachstellen im Vergleichzu den Vorjahren deutlich gestiegen. Und der Trend setzt sich fort. Im jüngstenBericht "State of API Security 2024" von Salt Security gaben 37 % der befragtenUnternehmen an, einen API-bezogenen Sicherheitsvorfall erlebt zu haben - doppeltso viele wie im Vorjahr. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024haben verschiedene Nachrichtenagenturen über groß angelegte API-bezogeneAngriffe in zahlreichen Branchen berichtet, darunter Social-Media- undFile-Sharing-Plattformen, Technologieunternehmen sowie E-Commerce-Websites, umnur einige zu nennen, die zu kompromittierten Daten von Millionen Nutzern