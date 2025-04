Das revolutionäre In-Dachsolarsystem für nachhaltige und kostengünstige Bedachungen, Made in Germany (FOTO)

Apolda (ots) - Dach und Solaranlage in einem: Roofeco Solar GmbH & Co. KG setzt

neue Maßstäbe mit innovativem Indach-Photovoltaiksystem Roofeco Solar®



Die Roofeco Solar GmbH & Co. KG präsentiert mit ihrem neuartigen Solardachsystem

eine echte Alternative zu herkömmlichen Dachlösungen. Als Hersteller und

Vertreiber von innovativen Dachsolarsystemen bietet Roofeco die nachhaltigste

und kostengünstigste Lösung auf dem Markt - technisch ausgereift, ästhetisch

ansprechend und besonders montagefreundlich.





Schluss mit hässlichen, schweren und teuren Solaranlagen!



Ob klassische Aufdachsysteme oder konventionelle Indachlösungen - viele

Solaranlagen sind entweder optisch unbefriedigend, kompliziert zu installieren

oder schlicht zu teuer. Roofeco geht hier neue Wege: Das patentierte Dachsystem

integriert Photovoltaikmodule direkt in die Dachziegel und vereint Design,

Funktionalität und Nachhaltigkeit in einer einzigartigen Lösung.



Die Vorteile auf einen Blick:



- 70% leichter als ein Tonziegeldach , daher weniger Unterkonstruktion

erforderlich.

- Aus 100% recyceltem Material hergestellt , daher sehr geringer CO2-Eintrag.

- Gute Kühlung der Module sorgt für lange Lebensdauer.

- Patentiertes Verbindungssystem spart Montagezeit und Kosten.

- Das größte Indach-Solarsystem im Markt sorgt für weniger Steckverbindungen und

mehr Sicherheit.

- Kostenvorteil bis zu 50 % gegenüber anderen Indachlösungen.

- Vielfältige Farboptionen für maximale architektonische Freiheit.



Technologisch durchdacht. Nachhaltig produziert. Wirtschaftlich überzeugend.



Roofeco Solar®wurde speziell für Neubauten und Komplettdachsanierungen

entwickelt. Es ist extrem montagefreundlich und damit ideal für

Dachdeckerbetriebe. Die einzelnen Module wiegen nur 7 kg, benötigen keine

Spezialwerkzeuge und lassen sich schnell und einfach verlegen. Gleichzeitig ist

durch das intelligente Wellenprofil eine natürliche Hinterlüftung gewährleistet,

die eine Überhitzung der Module verhindert und deren Effizienz langfristig

sichert.



Einfach. Effizient. Zukunftssicher.



Mit Roofeco wird die Dacheindeckung zur aktiven Energiequelle - und das zu einem

Preis, der mit konventionellen Dachziegeln mithalten kann. Die nachhaltigste

Indachsolarlösung Deutschlands überzeugt durch Qualität "Made in Germany",

technologische Reife und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.



Über Roofeco Solar GmbH & Co. KG:



Roofeco ist ein innovatives Unternehmen aus dem Bereich der Solartechnologie,

das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von integrierten

Photovoltaik-Dachsystemen spezialisiert hat. Ziel ist es, die Energiewende mit

intelligenten, nachhaltigen und kostengünstigen Lösungen aktiv mitzugestalten.



