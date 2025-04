BNP Paribas zwischen Handelsboom und Kostenanstieg - Aktie verliert

PARIS (dpa-AFX) - Die Turbulenzen an den Börsen haben der französischen Großbank BNP Paribas im ersten Quartal einen Rekord im Aktienhandel beschert. Die Erträge dieses Geschäfts legten im Jahresvergleich um 42 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Allerdings zehrten konzernweit hohe Kosten die gestiegenen Erträge auf. An der Börse wurden die Zahlen mit Enttäuschung quittiert.

Die BNP-Aktie verlor am Vormittag zuletzt fast vier Prozent und gehörte zu den größten Verlierern im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Allerdings wurde das Papier damit immer noch gut ein Fünftel teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Anleger schauten wohl vor allem auf die unerwartet hohen Kosten, schrieb Branchenexperte Joseph Dickerson vom Analysehaus Jefferies.