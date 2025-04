clearvise: Deutliche Zuwächse anvisiert

Der Verkauf der finnischen Windparks im Jahr 2023 und rückläufige Strompreise in Deutschland haben zusammen mit ungünstigen Witterungsbedingungen laut SMC-Research dazu geführt, dass der Umsatz von clearvise in der Finanzperiode 2024 um rund 20 Prozent auf 36,1 Mio. Euro zurückgegangen sei. Das um nicht operative Effekte bereinigte EBITDA sei dadurch um 24 Prozent auf 23 Mio. Euro gesunken. Gleichwohl habe das Management damit die im Geschäftsbericht 2023 abgegebene Prognose, die einen Umsatz von 35,5 bis 37,0 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 21,8 bis 23,1 Mio. Euro vorgesehen hatte, erfüllt und auch die letzten Schätzungen der Analysten fast punktgenau getroffen.

Nach Darstellung von SMC-Research will clearvise nach einem Rückgang bei Umsatz und EBITDA im letzten Jahr, der auch auf den erfolgten Verkauf der finnischen Windparks zurückzuführen ist, diese Kennzahlen in der aktuellen Periode wieder deutlich steigern. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch darüber hinaus auf Basis eines erwarteten sukzessiven Portfolioausbaus gute Chancen für eine kontinuierliche Verbesserung von Umsatz und operativem Ergebnis und konstatiert ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Trotz der Rückgänge sei das Portfolio im laufenden Betrieb sehr ertragsstark, was die Gremien auch mit der vorgeschlagenen Aufnahme von Dividendenzahlungen zum Ausdruck bringen. Für 2024 seien 6 Cent je Aktie vorgesehen, was in Relation zum aktuellen Kurs einer attraktiven Dividendenrendite von 3,5 Prozent entspreche.

Ab dem laufenden Jahr werde sich die kontinuierliche Optimierung des Bestands und der bereits gesicherte Ausbau des Portfolios wieder in deutlichen Zuwächsen bei den wichtigsten Kennzahlen niederschlagen. Das Management erwarte einen Anstieg der Erlöse auf 43,3 bis 45,5 Mio. Euro und des bereinigten EBITDA auf 27,1 bis 29,2 Mio. Euro.

Vor allem das clearPARTNERS-Modell, in dessen Rahmen das Unternehmen mit Projektentwicklern zusammenarbeite und sich frühzeitig einen Zugriff auf attraktive Projekte sichere, sorge derzeit für Wachstumsimpulse und ermögliche auch überdurchschnittliche Renditen.

Auf dieser Basis erwarten die Analysten für die nächsten Jahre eine Fortsetzung der Expansion mit einem kontinuierlichen Anstieg von Umsatz und EBITDA. Daraus leiten sie ein unverändertes Kursziel von 3,00 Euro ab. Aus ihrer Sicht bieten der ertragsstarke Bestand und die attraktiven Wachstumsperspektiven ein hohes Kurspotenzial, das an der Börse bislang nicht ausreichend gewürdigt werde und weiterhin das Urteil „Buy“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.04.2025 um 11:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.04.2025 um 10:15 Uhr fertiggestellt und am 24.04.2025 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/04/2025-04-24-SMC-Update-clearvise_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 1,740EUR auf Tradegate (24. April 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.