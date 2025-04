Absatz von Wärmepumpen in Deutschland nimmt an Fahrt auf Die Nachfrage nach Wärmepumpen zieht an. Im ersten Quartal stieg der Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 62.000, wie der Bundesverband Wärmepumpe mitteilte. Nach einem schwierigen Absatzjahr 2024 komme die …