UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 92 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ein grundsätzlich schwächerer Markt und ungünstige Wetterverhältnisse vor allem in den USA hätten das erste Quartal der Baubranche gekennzeichnet, schrieb Analyst Marcus Cole in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das müsse man jedoch nicht auf das Gesamtjahr hochrechnen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 19:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 19:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 88,48EUR auf Tradegate (24. April 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.