ELFBAR und LOST MARY setzen sich weltweit für den Kampf gegen illegale Vapes ein

Berlin (ots) - Anlässlich des "Welttags des geistigen Eigentums" am 26. April

unterstreichen die weltweit führenden Vaping-Marken ELFBAR und LOST MARY ihr

Engagement gegen gefälschte Produkte und Nachahmungen. "Es geht beim Schutz des

geistigen Eigentums nicht nur darum, unsere Marken zu schützen, sondern wir

haben vor allem das Wohl der erwachsenen Verbraucher im Fokus", erklärt Victor

Xiao, Global Vice President von ELFBAR und LOST MARY und führt weiter aus: "Denn

illegale Vapes einschließlich gefälschter und nachgeahmter Produkte bergen

ernsthafte Risiken wie unbekannte Inhaltsstoffe sowie minderwertige

Herstellungsverfahren, die die Sicherheit der Verbraucher gefährden."



Konsequente Umsetzung globaler Maßnahmen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

ELFBAR mahnt nicht nur, sondern ergreift auch konkrete Maßnahmen im Kampf gegenillegale Vapes. Dazu gehören beispielsweise Maßnahmen wie die Unterbrechung derglobalen Lieferkette für gefälschte Produkte, die Identifizierung vongefälschten Produkten auf dem Markt, das Eintreten für eine konsequenteDurchsetzung der Vorschriften, die Entfernung von Online-Angebotenrechtsverletzender Produkte und die Durchsetzung von Rechten des geistigenEigentums durch Rechts- und Schiedsverfahren. Weltweit konnten so in denvergangenen Monaten rund 50.000 gefälschte ELFBAR- und LOST MARY-Produktebeschlagnahmt werden.Grenzverkehr Deutschland - Tschechien im FokusIllegale Produkte sind ebenfalls im Fokus der lokalen Strafverfolgungsbehörden.Vor allem im Grenzgebiet zwischen Tschechien und Deutschland wurden durch dieenge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zollbehörden mehr als 30 Akteureidentifiziert, die Fälschungen von ELFBAR Produkten in Umlauf gebracht haben.Den Ermittlern zufolge waren die illegalen Vapes speziell auf den deutschenMarkt zugeschnitten, da die Anleitungen auf den Verpackungen sorgfältig insDeutsche übersetzt worden waren.Enormer Steuerschaden allein in DeutschlandEine Umfrage des Branchenverbands BftG (https://www.tabakfreiergenuss.org/e-zigarettenmarkt-waechst-illegaler-handel-hat-zugenommen/) zeigt, dass illegale Vapesschätzungsweise 40 % des gesamten Vaping-Marktanteils in Deutschland ausmachen.Die Verluste, die durch illegale Produkte verursacht werden, sind alarmierend:Allein im Zeitraum von Anfang Januar 2024 bis Mitte April 2025 verursachten rund2,3 Millionen illegale Produkteinheiten Steuerausfälle in Höhe von 4.867.640Euro. Diese Zahlen ergeben sich aus den medial verbreiteten Meldungen des Zollsund dürften lediglich die Spitze des Eisbergs darstellen. Im bundesweitenVergleich werden die meisten illegalen Vapes in Nordrhein-Westfalen gefunden.Eigentumsrechte bleiben im Fokus