Wachstumsmarkt Cybersicherheit bietet Investmentchancen in skalierbare SaaS Geschäftsmodelle

Datenangriffe sind an der Tagesordnung

Im Gesamtjahr 2024 hat der renommierte IT-Analytiker AV-TEST Daten zu Cybervorfällen in ganz Europa gesammelt und dabei besonderen Augenmerk auf geopolitische Hotspots und regionale Trends gelegt. Der aktuelle Jahresbericht für 2024 beleuchtet die sich schnell entwickelnde Landschaft der Cyberbedrohungen mit Schwerpunkt auf Distributed Denial of Service (DDoS) und Ransomware-Angriffe. Sie zeigen bereits heute erhebliche Auswirkungen und werden in der Ausgestaltung immer ausgefeilter. Nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Zielgerichtetheit dieser Arten von Cybervorfällen nimmt zu, so dass sich daraus komplexe Herausforderungen für die Abwehr im Bereich Cybersicherheit und ein gesteigerter Bedarf an effizienten Gegenmaßnahmen ergeben. Die von AV-TEST gemeldeten 4.295 Cybervorfälle in ganz Europa stammen aus der breit angelegten Überwachung öffentlicher Internetquellen und dem Dark Web Monitoring. Dabei ist zu beachten, dass die so gewonnen Ergebnisse möglicherweise nicht das gesamte Spektrum der aufgetretenen Vorfälle abdecken. Prognosen zufolge könnten die durch Cyberkriminalität verursachten Schäden bis 2025 weltweit die Schadenssumme von 10 Billionen USD übersteigen. (Quelle: www.av-test.org)

Sekur Private Data Ltd. operiert aus der Schweiz

Mit den Datenschutz-Gesetzen der Schweiz kann SEKUR Private Data Ltd. mit herausragenden Rahmenbedingungen operieren. Die aktuellen Fälle verdeutlichen die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität und den dringenden Bedarf an effektiven Sicherheitsmaßnahmen. Das Unternehmen ist ein Cybersecurity- und Internet-Datenschutz-Anbieter von Lösungen für sichere Kommunikation und sicheres Datenmanagement. SEKUR hat in über 10 Jahren Entwicklungszeit eine proprietäre Technologie entwickelt, welche Cyber-Angriffe und missbräuchliche Datennutzung unterbindet. Der operative Fokus liegt in der Weiterentwicklung und dem Vertrieb von Cloud-basierten Speicher-, Disaster Recovery-, Dokumentenmanagement-, verschlüsselten E-Mail- und sicheren Kommunikations-Tools. Dabei nimmt das Unternehmen die private Kommunikation in den Fokus. Die Schweiz hat eine der strengsten Datenschutzgesetze der Welt, welche für sicherheitsbewusste Nutzer hochattraktiv und außerhalb der von den USA dominierten Tech-Konzerne angesiedelt sind. Durch eine eigene Infrastruktur hat SEKUR die volle Kontrolle und ist nicht auf Server von AWS, Google Cloud oder Azure angewiesen. Damit ist der Datendiebstahl ausgeschlossen, private Informationen bleiben geschützt und jedem Dritten unzugänglich.