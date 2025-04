NACH DEM ERFOLG AUF DER CES IN LAS VEGAS PRÄSENTIERT ART SEINE INNOVATIVE TECHNOLOGIE AUF DER AUTO SHANGHAI 2025 ART, der italienische Marktführer in der Bereitstellung von vernetzten Infotainment-Systemen und digitalen Cockpits für Luxus-Sportwagen, wird vom 23. bis 26. April in Shanghai vertreten sein, um seine innovativen technologischen Lösungen …